شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المؤتمر الوطني الثامن للشباب، صباح السبت، بعرض فيلم تسجيلي يوضح اهتمام الدولة بالشباب واستعراض ما تم في مؤتمرات الشباب السابقة، وكيف كانت مؤتمرات الشباب منصة للشباب للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم أمام رئيس الجمهورية ومسؤولي الدولة.

كما تناول الفيلم أبرز توصيات مؤتمرات الشباب السابقة، والدفع بعدد من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عدد من المناصب، كنواب الوزراء ومعاونين لهم وعدد من المناصب الأخرى.

واستعرض الفيلم الإنجازات التي حققها الشباب في البطولات الرياضية، وكذلك دعم الدولة للشباب في مجال ريادة الأعمال، حيث إن التجربة المصرية بدأت في تمكين الشباب، ولكنها لم تنته وستستمر نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا لمصر والمصريين، كما أبرز الفيلم عددا من الإنجازات التي حققت بسواعد الشباب المصري في مختلف المجالات، الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والمعمارية والعسكرية.