شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستكمل زيارته للمحلة رغم إبلاغه بخبر وفاة خاله وزير السياحة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور فؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، وخال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح السبت.

وتلقى توفيق خبر وفاة خاله، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى مدينة المحلة، لتفقد أعمال التطوير في نادي غزل المحلة ضمن خطة عامة ولقاء عمال الشركة، وأصر على استكمال جولته.

وكتب وزير قطاع الأعمال العام على صفحتة بموقع «فيسبوك» فور علمة بوفاة خالة: «كأني علمت بموعد الرحيل فودعته بالأمس. توفي إلى رحمة الله فجر اليوم خالي الحبيب وأبي الثاني ومثلي الأعلى رمز الرجولة والعزة فؤاد بك سلطان.. إلى لقاء قريب يا حبيبي».