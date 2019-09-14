شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.
وتبدأ فعاليات المؤتمر بالجلسة الأولى، التي تتحدث عن تجربة مِصر في مكافحة الارهاب محلياً وإقليمياً، ويعقبها الجلسة الثانية بعنوان تأثير نشر الشائعات في ظل حروب الجيل الرابِع على الفرد والمجتمع.
وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الثالثة تحت عنون «اسأل الرئيس»، والتي من خلالها يجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسئلة المواطنين.
وتعتبر جلسة «اسأل الرئيس» أبرز جلسات المؤتمر من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة لإثراء وزيادة الوعي العام بكل ما يدور في البلاد.
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