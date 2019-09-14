شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة آثار بريطانية: حجر رشيد عثر عليه في صالحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتوة بينيلوب ويلسون، عالمة الآثار الشهيرة، والمهتمة بالآثار المصرية، ورئيسة البعثة الإنجليزية بصالحجر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك خلال الصالون الثقافي، الذي نظمه مركز شباب صالحجر بمحافظة الغربية، حيث قالت إن مكان حجر رشيد الحقيقي هو قرية صالحجر الحالية التي كانت عاصمة لمصر الفرعونية وليست مدينة رشيد.

وأضافت «ويلسون» أن مكان العثور على الحجر كان في قرية صالحجر، وتم نقله عبر النيل إلى رشيد وعثر عليه هناك، موضحة أن «هنالك عشرات الدلائل على ذلك وأن آثار صالحجر تم نقلها إلى رشيد وقوة عبر المراكب بالليل».

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من جهته، أكد سعيد العسال، مدير المناطق الأثرية بالوجه البحري، أن قرية صالحجر تمتلك تاريخا عظيما، وأن معظم المتاحف في العالم تحتوى على آثار من القرية التي كانت عاصمة لمصر في الأسرة ٢٦، مضيفا أنه تم العثور على حجر رشيد في قرية صالحجر وبعد ذلك تم نقله إلى رشيد.

وكشف أن هناك العديد من الدلائل التي توكد أن الحجر العظيم تم العثور عليه في أحد معابد صالحجر، وتم نقله إلى رشيد عبر النيل، وبعد ذلك تم اكتشافه، مشيرا إلى أن قرية صالحجر، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، تعد أقدم قرى على وجه الأرض وأن القرية كان بها حياة قبل ٧ آلاف سنة لتصبح أقدم قرية في مصر والعالم كله.

فيما أوضح محمد ناصر، مدير منطقة آثار صالحجر، أن «سايس كانت عاصمة مصر الفرعونية، وتمت تسميتها بعد ذلك صالحجر، كان بها ثلاث أسر، اثنتان ما قبل التاريخ وواحدة بعد التاريخ عمرها أكثر م ٧٠٠٠ عام»، لافتا إلى أن صالحجر بها العديد من المقابر والمعابد التي لم تكتشف بعد، مضيفا أن ما تم اكتشافه لا يتعدى الـ٢٪ من الاكتشافات.