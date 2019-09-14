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المؤتمر الوطنى الثامن للشباب يعرض فيلما تسجيليا عن المؤتمرات الشبابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، الذى انطلقت فعالياته قبل قليل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن المؤتمرات الشبابية السابعة السابقة، وكيفية انطلاق هذه المؤتمرات، وأبرز ما تم النقاش فيه، وكيفية دعم الدولة للشباب، وكيفية تنفيذ منتدى شباب العالم لمرتين تحت إشراف الشباب المصرى، وما تحقق من إنجازات فى مختلف المجالات من خلال الشباب المصرى. 

وبدأ توافد المشاركين فى المؤتمر، منذ السابعة والنصف صباح اليوم، حيث تشهد الفعالية حضور 1600 مشارك، غالبيتهم من الشباب، بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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