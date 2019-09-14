شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمشاركة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات. Advertisements بدأ توافد المشاركين فى المؤتمر، منذ السابعة والنصف صباحاً، الذى يشهد حضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بينهم شباب البرنامج الرئاسى، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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