شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو وتخفيضاتها والأوراق المطلوبة × 18 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 18 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو وحجم التخفيضات الممنوحة للطلاب، والمحطات التى تستخرج بها اشتراكات الطلاب.

1ـ تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثانى والثالث لاستخراج اشتراكات الطلبة اعتبارا من يوم السبت المقبل 14/9/2019.

2ـ اشترك الطلاب نوعان، أحدهما لاستقلال 25 محطة فأقل والآخر لاستقلال أكثر من 25 محطة حتى 37 محطة.

3ـ اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيها واشتراك استقلال 37 محطة قيمته 41 جنيها.

4ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور.

5ـ يسحب الطالب استمارة اشتراك من شبابيك الحجز بأى محطة مترو بقيمة 5 جنيهات.

6ـ يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها من المدرسة أو المعهد أو الكلية التى يدرس بها.

7ـ يحضر الطالب خلال توجهه لاستخراج الاشتراك صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد بجانب 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

8ـ يتم تسليم استمارات الاشتراكات بعد اعتمادها لأقرب مكتب اشتراكات ليحصل الطلب على كارت اشتراكه فى اليوم نفسه.

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9ـ يدفع الطلب رسوم الكارت الذكى الذى سيحمل عليه الاشتراك وقيمته 25 جنيها وفى حالة وجود كارت ذكى صالح بحوزته يعفى من هذه الرسوم حيث إن الكارت الذكى الذى يحمل عليه الاشتراك صلاحيته 5 سنوات.

10ـ يستخرج الطالب اشتراكه ويتسلمه بمجرد تقديمه لشباك الاشتراكات استمارة الاشتراك معتمدة من الجهة التعليمية التابعة لها والأوراق المطلوبة.

11ـ حجم التخفيضات الممنوحة على اشتراكات الطلاب تصل إلى 98%.

12ـ تقرر مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً .

13ـ مكاتب الاشتراكات ستعمل خلال العطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

14ـ فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات من الطلبة وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى.

15- مكاتب اشتراكات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء1 - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة) .

16 ـ مكاتب اشتراكات الخط الثانى (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء2 - العتبة 2- الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

17ـ مكاتب اشتراكات الخط الثالث (العتبة 3 - العباسية).

18ـ تم التواصل مع الجامعات (جامعة القاهرة - جامعة عين شمس - جامعة حلوان - جامعة الأزهر) وكذلك المناطق التعليمية المحيطة بالمترو بحيث يتم تسليمها الاستمارات وكذلك تسليم الاشتراكات بجهة دراسة الطالب بالجامعة أو المدرسة بمعرفة مندوب من المترو دون ذهاب الطالب إلى مكتب اشتراكات المترو.