شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة. Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة. وبدأ توافد المشاركين فى المؤتمر، منذ السابعة والنصف صباحاً، حيث يحضره 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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