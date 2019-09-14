شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم استخراج اشتراكات الطلاب بتخفيضات 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد، بدء استخراج اشتراكات الطلاب، ابتداء من اليوم السبت، حيث تبدأ كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية على مستوى السكة الحديد باستخراج اشتراكات الطلاب.

ودعت هيئة السكة الحديد، الطلاب الراغبين فى استخراج الاشتراكات، لاستقلال القطارات، إلى التوجه لأقرب مكتب اشتراكات، وسحب استمارة الاشتراك، وملء بياناتها، واعتمادها من المدراسة أو الكلية أو المعهد التابع لها، حيث يتم استخراج الاشتراك من أقرب محطة لموقع إقامة الطالب، وفقا لمحل الإقامة المسجل حتى المنطقة التى تقع بها المدرسة أو الكلية، أو المعهد التابع له الطالب.