المؤتمر الوطنى الثامن للشباب ينطلق بعد قليل بحضور الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، بعد قليل، المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبدأ توافد المشاركين فى المؤتمر، منذ السابعة والنصف صباحاً، حيث يحضره 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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