شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد من وزار الصحة، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بالمحافظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد سيترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوفد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التى يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل فى الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

وأضاف أنه من المقرر أن يقوم الوفد بعقد مؤتمرا صحفيا،عقب انتهاء الجولة، للإعلان عن آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.