الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

كان الرئيس السيسي وجه الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكتب السيسي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أمس الجمعة: "شكرًا لكل من شارك.. تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".