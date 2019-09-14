أخبار مصر | عاجل.. بيان هام للأرصاد بشأن الطقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام للأرصاد بشأن الطقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس لطيف على معظم السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبحسب الخبراء، فإن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما توقعوا أن يكون الطقس بالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلا إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 30

رأس سدر 23 31

نخل 17 31

نويبع 26 32

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

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رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والعواصم العربية والعالمية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

الرياض 26 41

المنامة 31 38

أبوظبى 30 40

الدوحة 28 41

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 31

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 25 41

مسقط 29 33

صنعاء 14 25

الخرطوم 28 39

طرابلس 21 28

تونس 21 31

الجزائر 23 34

الرباط 17 26

نواكشوط 26 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 28

اسطنبول 18 27

إسلام آباد 25 35

نيودلهى 26 33

جاكرتا 22 32

بكين 17 28

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 27

أثينا 22 29

روما 16 30

باريس 13 27

مدريد 18 23

برلين 09 20

لندن 12 21

مونتريال 13 22

موسكو 08 16

نيويورك 19 23

واشنطن 22 29