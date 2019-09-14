أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات

واوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وفيما يلي بيان بمعدلات تأخير القطارات اليوم السبت.

خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة، خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة "القاهرة - أسيوط" مدة 35 دقيقة، ومنطقة "أسيوط- أسوان" مدة 35 دقيقة.

خط "بنها - بورسعيد"، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

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خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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