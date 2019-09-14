شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.
ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.
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