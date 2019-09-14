شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ420 ألفا و377 طنا.. ورقابة بمحطات التعبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل الطازج المصدر إلى جميع الأسواق العالمية، واعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى إدارة الحجر فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة، موضحة أن ارتفاع صادر البصل إلى 420 ألفًا و377 طنًا، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 4 من الشهر الجارى، وجارى التصدير طبقًا للاشتراطات المعمول بها.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جميع الشحنات المصدرة من منتجات الخضر والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات الموسم الحالى، موضحًا أن محصول البصل حصل المركز الثالث فى الصادرات، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل بالنسبة للسعودية، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدًا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجانًا من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمراكز المعتمدة.