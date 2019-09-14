شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد 4 توصيات للأصناف المتأخرة لمحصول الرمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات الإرشادية والممارسات الجيدة لمزارعى الرمان، والتى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى متابعة أشجار الرمان خلال الشهر الجارى خاصة للأصناف المتأخرة . وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة لأشجار الرمان خلال شهر سبتمبر، يجب على مزارعى الرمان، استمرار جمع الأصناف المبكرة، بالإضافة الى عمل التقليم الصيفى لـ"السرطانات، الأفرع الجافة، الأفرع الشاردة"، بعد الانتهاء من الجمع، مراعاة الرى للأصناف المتأخرة، وضع السنادات للأفرع حسب كم التحميل.

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