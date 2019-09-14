أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب اليوم.. الرئيس السيسى أول المحذرين من «حروب الجيل الرابع».. جلسة حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.. والمتحدث باسم الرئاسة: مؤتمرات الشباب نالت الإشادة الدولية.

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ـ أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب اليوم.. الرئيس السيسى أول المحذرين من «حروب الجيل الرابع».. جلسة حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.. والمتحدث باسم الرئاسة: مؤتمرات الشباب نالت الإشادة الدولية

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