شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع ينجح فى إيداع مشرد بلا مأوى بالمطرية دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىّ انه بشان تداول رواد مواقع التواصل صورة لشخص مريض يقيم فى سيارة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وعلى إثرها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع بفحص الشكوى.

تبين للفريق وجود المشرد فى مدينة الإيمان بشارع الترولى المطرية - القاهرة؛ حيث توجه الفريق إلى العنوان المذكور وتبين أنه يدعى خالد. ف. م. وعمره 45 عاما عامل ألومنيوم، وكان يعمل فى ورشة لصناعة الألومنيوم بدولة قطر وأصيب بجلطة في المخ أصابته بشلل فى جانبه الأيسر وعليه عاد إلى مصر ووقعت مشاكل بينه وبين زوجته انتهت بالطلاق وترك المنزل وخرج على المعاش بسبب إصابته بالجلطة وهو بالمكان منذ عام.

وتم إقناع المشرد بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الإجتماعية وبالفعل تم إيداعه دار المطراوي بالمطرية.