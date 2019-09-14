أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (السبت، الأحد، الاثنين).
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، ولكنها تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطرابات ملاحية.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:
السواحل الشمالية الغربية 29 24
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23
الوجه البحري والقاهرة 34 25
جنوب سيناء والغردقة 34 27
شمال الصعيد 34 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 27
طقس الأحد
توقعت هيئة الأرصاد، أن يكون طقس الأحد، لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها هطول أمطار على بعض المناطق.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:
السواحل الشمالية الغربية 29 24
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23
الوجه البحري والقاهرة 32 24
جنوب سيناء والغردقة 34 24
شمال الصعيد 34 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 27
طقس الاثنين
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ولطيف ليلاً وتقل الرؤية المائية صباحًاعلى مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:
السواحل الشمالية الغربية 30 24
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 24
الوجه البحري والقاهرة 32 24
جنوب سيناء والغردقة 34 26
شمال الصعيد 34 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 27
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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