​اليوم.. بدء اختبارات الدفعة الثانية لطلاب معهد السكة الحديد بوردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تستأنف السبت، اختبارات القبول للدفعة الثانية من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالمركز الطبي للسكة الحديد، في تمام الساعة 8 صباحًا.

وخضع نحو 50 طالبًا كدفعة أولى من الطلاب المتقدمين لمعهد وردان، للاختبارات الطبية، وإجراء نحو 13 كشفًا طبيًا (التناسق "الطول والعرض" - النظر - أنف وأذن - أسنان - جلدية - رسم قلب - باطنة - عظام - جراحه - تحليل مخدرات - نفسيه وعصبية - معمل "صورة دم كاملة وبول وبراز" - موجات صوتية على البحر).

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد لمصراوي، أن الدفعة الثانية تضم نحو 50 طالبًا آخرين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة من مراحل التنسيق، موضحًا أنه سيتم إجراء الاختبارات لنحو 100 طالب آخر من طلاب الدبومات الفنية "دبوم صناعي" بعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف المصدر، أن الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدنية والذهنية، لافتًا إلى أنه تم اختيار 200 طالب لتوقيع الكشوفات عليهم، تمهيدًا لاختيار أفضل عدد 100 طالب ضمن المقبولين في السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص في علوم السكك الحديدية.