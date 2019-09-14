أخبار مصر | غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي للعلاج والعمليات الجماعية في دورته الخامسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي للعلاج والعمليات الجماعية في دورته الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي في مصر، مؤتمرها الصحفي الأول، غدا السبت، في فندق شتاينبرجر بميدان التحرير، للإعلان عن المؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية في دورته الخامسة، والذي سينعقد من 15 إلى 18 يناير 2020.

وقالت منى الرخاوي أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي في مصر، إن الهدف من المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة في رفع التوعية بالصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، كذلك تكاتف الجهات المعنية بالاهتمام بالصحة النفسية في مصر، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية لرفع الوعي الجمعي والصحة النفسية في مصر.

وأشارت الرخاوي، إلى أن المؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية في دورته الخامسة، والذي سينعقد من 15 إلى 18 يناير المقبل، يستهدف تبادل الخبرات بين مصر ومدارسها ومحصلتها العلمية وإسهاماتها وبين المجتمع الدولي سواء على مستوى حضور متحدثين أو التدريب.

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ويساهم الحضور الضيوف المتخصصين والفنانين والمبدعين، في إيضاح الدور المجتمعي لهم في مجال الصحة النفسية، والحديث عن تجاربهم الفنية التي تناولت الصحة النفسية، كما يبرز دورهم الإيجابي في رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية، والعمل مع المؤسسات المتخصصة والأكاديميات العلمية، كمسارات حقيقية ومؤثرة في الوعي الجمعي.

وجاءت أسماء الحضور كالتالي: أ.د /يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي "رئيس المؤتمر"، أ.د/رفعت محفوظ نائب رئيس المؤتمر، ورئيس شرف الجمعية المصرية استاذ الطب النفسى جامعة المنيا، أ.د/ منى الرخاوي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية ومؤسسة الرخاوي للتدريب والبحوث، أ.د/نهى صبري استاذ الطب النفسي ووحدة المسنين بالقصر العيني، أ.د/إيناس أبو يوسف نائب عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أ.د/ياسمين ممثلة عن الجامعة الأمريكية

د/ شيرين ثابت عن الغرفة التجارية الإيطالية مندوب عن الأمم المتحدة، السيناريست مريم ناعوم، الممثل محمد فراج، والناقد السينمائي أندرو محسن.