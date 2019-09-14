أخبار مصر | بحضور 1600 مشارك.. السيسي يفتتح المؤتمر الثامن للشباب بعد ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 1600 مشارك.. السيسي يفتتح المؤتمر الثامن للشباب بعد ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد في الساعات القليلة المقبلة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة.

وينطلق المؤتمر تحت رعاية الرئيس بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

ووجه السيسي، الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

واستخدم الرئيس حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، لتوصيل رسالته للشباب قائلاً: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".​

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