أخبار مصر | "شعبة المجوهرات" تكشف سبب انخفاض سعر الذهب.. وهل سيعاود الارتفاع؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعبة المجوهرات" تكشف سبب انخفاض سعر الذهب.. وهل سيعاود الارتفاع؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، على انخفاض أسعار الذهب، قائلًا إن الذهب وصل إلى نقطة جني الأرباح في الأسواق العالمية، ولذلك يجب أن ينخفض سعره في هذه الفترة.

وأكد "واصف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه ليس هبوطًا في أسعار الذهب وإنما مرحلة استقرار وجني أرباح وترقب لا يحدث بين أمريكا والصين.

وأشار نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، إلى أنه قد يكون هناك هبوط آخر في أسعار الذهب ولكن لن يستمر لفترة زمنية طويلة، لافتًا إلى أن أي ارتفاع سيحدث ولو حتى طفيف سيؤدي إلى تكالب المستثمرين لشراء الذهب.

وأوضح نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، أن هذه الفترة من العام يكون هناك هبوطًا في حركة الذهب بسبب دخول المدارس مما يؤدي إلى انخفاض البيع.

ولفت نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، إلى أن حركة المبيعات في فصل الصيف في محافظة الإسكندرية تكون بطيئة، لأنها مدينة ساحلية، وتهتم بالمصايف في هذه الفترة.

وانخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، بمقدار 5 جنيهات، تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للذهب، ويرى البعض أن هذا الانخفاض مؤقت، وأن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى، ووصف الخبراء هذه المرحلة بأنها مرحلة "جني الأرباح".

ومن الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت ارتفعًا شديدًا خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات بين الصين وأمريكا، والتي أثرت بدورها على أسعار الذهب.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلًا من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن البنك المركزي الأوروبي، أعلن عن خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

أسعار الذهب الجمعة:

أسعار الذهب عيار 18 سعر 587 جنيهًا

أسعر الذهب عيار 21 نحو 686 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 24 سعر 784.5 جنيهًا

وسجل الجنيه الذهب سعر 5494 جنيه