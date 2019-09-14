شكرا لقرائتكم خبر عن «التهرب الجمركي» بالإسكندرية تضبط شركة استيراد بددت ١٥ طن كولاجين مرفوض جمركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من مسحوق الكولاجين والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

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كانت وردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتصرف في مشمول البيان الجمركى رقم ٤٥١١٥ لسنه ٢٠١٨ وارد جمرك الدخيله بعدد 750 شيكارة مسحوق الكولاجين بوزن 15طنا، حيث تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه، ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

تم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات من محمد أحمد مرسي بمكافحة التهرب التزام تجاري، ومحمد سليمان مدير تعريفة بجمارك الدخيلة، ومحمد أبوالطاهر والسيد عبدالفتاح والدكتور شريف صادق عن هيئة الصادرات والواردات، لإعادة فحص ذلك المشمول بمخازن المستورد في مدينة العاشر من رمضان، وتبين قيام المستورد بالتصرف في البضاعة وتبديدها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و832 ألف و640 جنيه.

وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه برقم 271 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري، وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.