شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم يتصدر عناوين صحف القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يستمر يوما واحد بمشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي يستمر يوما واحد بمشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة حيث تتصدر قضايا الساعة مناقشات المؤتمر.

وأضافت أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور المهمة التي تتضمن أهم التحديات التي تواجه الدولة وذلك في 3 جلسات على مدى اليوم، وتتناول الجلسة الأولى محور تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ويجرى فيها استعراض تطور الإرهاب وتناميه في المنطقة وتأثيره على مصر والعالم بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها مصر.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن مجلس الأعمال الهولندي الأفريقى أعلن عن تنظيم الدورة المقبلة لمنتدى أعمال افريقيا 2020 في القاهرة ولأول مرة خارج حدود امستردام تقديرا لمكانة مصر الاقتصادية والاستثمارية.

ونقلت عن بيتر دى رويتبر رئيس مجلس الأعمال الهولندى الأفريقى قوله خلال زيارته القاهرة إن رغبة المجلس واختياره القاهرة جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تحسين وتهيئة مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإن دورة الأعمال المقبلة للمنتدى سيكون لها طابع خاص.

وفي الشأن المحلي، ذكرت «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول نتائج التدريب الميدانى على خطة مواجهة مخاطر السيول والذى تم تنفيذه بقرية اسكندرية التحرير بمركز ومدينة أسيوط يومى 4 و5 سبتمبر الحالى وذلك في ضوء قرار تشكيل اللجنة القومية لادارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي تستهدف تحقيق الاستجابة الفعالة والفورية لمواجهة مخاطر الازمات والكوارث ورفع كفاءة الاستعداد لتنفيذ التدريبات الميدانية على الخطط القومية في هذا الشان.

وأضافت أن المهندس زياد عبدالتواب رئيس المركز عرض النتائج الإيجابية للتدريب الميدانى والأهداف التي نجح في تحقيقها حيث تم تقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية .مشيرا إلى تدريب العناصر البشرية المنوط بها تنفيذ الخطة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت «الأهرام» أن اللواء أحمد المسماوى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أكد تصدى الجيش لمحاولة شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة جنوب البلاد من جانب ميليشيات إرهابية ومرتزقة، مؤكدا أن الجيش يواصل معركة تحرير طرابلس وأنه تم تدمير 19 الية للميليشيات الارهابية في منطقة بونجيم وأن الجيش لديه السيادة الكاملة على الجواء الليبية.

وأوضح المسمارى أن الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط له في تركيا بتمويل قطري، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أمس حدة الاشتباكات بين الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قرب العاصمة طرابلس، وأكد الجيش انه اسقط 3 طائرات تركية بدون طيار.



أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة يعقد اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسى والجامعات مع شباب السياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية وشباب الأطباء وأيضا شباب رجال الأعمال.

وأضافت الصحيفة أن أجندة المؤتمر، الذي سيعقد لمدة يوم واحد، سوف تتضمن ثلاث جلسات أبرزها جلسة «اسال الرئيس» بالإضافة إلى جلستين آخريين وتعتبر جلسة «اسال الرئيس»، أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير، ويقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على اسئلتهم في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أعربت عن عدم ارتياحها من إطالة أمد مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، ودعا نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية حمدى لوزرا سفراء الدول الأوروبية لدى مصر إلى اجتماع لاطلاعهم على أخر المستجدات الخاصة بمفاوضات السد.

وأكدت الصحيفة أن ذلك جاء قبل يوم واحد من الاجتماع المقرر عقده بالقاهرة بين وزراء الخارجية والري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان لبحث الرؤية المصرية الخاصة بأسلوب تشغيل وملء السد.

ونقلت عن مصادر مسئولة إن المدة المقترحة لملء السد لا زالت معلقة ولم يتم حسمها حيث ترى القاهرة ضرورة أن تمتد فترة الملء سبع سنوات في حين ترغب أديس ابابا في قصر الملء على ثلاث سنوات فقط.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عاد إلى القاهرة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص.

وأشارت إلى أن القائد العام أجري، خلال الزيارة، مباحثات مع سافاس انجليديس وزير الدفاع القبرصى تناولت التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضافت أن القائد العام التقي، أيضا، بالرئيس القبرصي نيكوس اتاستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصي. ونقل الفريق أول محمد زكى، خلال اللقاء، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما اثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر والتطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الجابين.مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس جيبوتى للسفير أحمد عادل صبحي، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السفير بجيبوتي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس جيله طلب من السفير المصري نقل تحياته وإعزازه وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنح الرئيس جيله السفير صبحي وساماً، سلمه له عبدالقادر كامل محمد رئيس وزراء جيبوتي، تقديراً لما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن المؤتمر الدولي الـ 30 للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية بالأوقاف يعقد غدا الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناقشة «فقه بناء الدول»، وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة.

وأشارت إلى أن المؤتمر- الذي يستمر يومين تحت عنوان «فقه بناء الدول...رؤية فقهية عصرية»- يشارك فيه 500 شخصية منهم أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاة وواعظات من مصر و57 دولة من مختلف دول العالم، منها 20 أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد العمل على توفير متطلبات منطقة المثلث الذهبي التي تحتضن المشروع القومى للتعدين والصناعة من الكهرباء قبل بدء تنفيذ مشروعاته حيث يعد ساحل البحر الأحمر أحد أهم محاور العمل للقطاع باعتبارها من المناطق الواعدة تنمويا وبها امكانات هائلة لانتاج الكهرباء من 5 مصادر اساسية تتمثل في الفحم والمحطات التقليدية والرياح والطاقة الشمسية وباطن الأرض.

وأضافت أن ذلك جاء خلال تفقد الوزير أمس مشروعات الكهرباء الجديدة بساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى أكثر من مليار و800 مليون جنيه رافقه خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بحضور المهندس أسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية) أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نفي أمس معلومات تحدثت عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، مؤكدا من جديد أن علاقته بإسرائيل ممتازة، وقال ترامب: «لا أصدق ذلك لا أعتقد أن الاسرائيليين يتجسسون علينا يصعب على تصديق ذلك كل شئ ممكن لكننى لا أصدق هذا».

وأشارت الصحيفة إلى أن «موقع بوليتيكو» أكد أن مسئولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا، على الأرجح، أجهزة عدة تسمى ستينج راى اكتشفت في واشنطن عام 2017 وهى أجهزة تقلد اشارات بث شبكات المحمول لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.