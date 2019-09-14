شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 14 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. ينطلق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.
القاهرة.. تستضيف مصر، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا، وتستمر أعمال المنتدى لمدة ثلاثة أيام.
الخرطوم.. يصل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق ليومين.
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