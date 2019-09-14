شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: السيطرة على حريق بمعمل أرامكو فى بقيق بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال تلفزيون العربية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وأضاف أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
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