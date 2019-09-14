شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مسجد "تربانة" الأثرى، أحد أهم الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، والذى يقع بحى الجمرك، أحد الأحياء القديمة بالإسكندرية.

وأعلنت إدارة الآثار الإسلامية عن إزالة التعديات عن حرم المسجد الأثرى، وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إن منطقة آثار الإسكندرية أجرت حملة لإزالة التعدى على مسجد "تربانة" الأثرى، وذلك بعد التعدى الواقع عليه بقيام أحد الأشخاص بوضع مظلة بلاستيكية لبيع الفاكهة على حرم المسجد الأثرى، مما يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية :

1 - المسجد يقع بشارع فرنسا بحى الجمرك وأنشأه الحاج إبراهيم تربانة سنة 1097 هـ – 1685م.

2 - تم تسجيله بوزارة الآثار بالقرار الوزارى رقم 10357 بتاريخ 21 نوفمبر 1951.

3- يعد هذا المسجد من المساجد المعلقة ويتكون من طابقين، الطابق الأرضى عبارة عن مجموعة من المحلات أوقفت للصرف على المسجد.

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4- الطابق الثانى يصعد إليه عن طريق سلم ذى طرفين ودرجاته من الجرانيت.

5- سقف المسجد من الخشب محمول على أعمدة جراتينية ذات تيجان كورنيشية الشكل.

6- بيت الصلاة مكون من 5 أروقة موازية لجدار القبلة و8 أعمدة رخامية بدون قواعد وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال.

7- المحراب يتوسط الجدار الجنوبى وعمقه 1 متر والمساحة 2 متر مزين ببلاطات قيشانى ترجع إلى العصر العثمانى وبها زخارف هندسية.

8- المسجد له مدخلان، المدخل الرئيسى من الجهة الغربية، وهو عبارة عن فتحة مستطيلة وهو مبنى بالطوب الأحمر والأسود وتوجد كتابات على لوحتين من الطوب الأحمر، والمدخل الآخر فى الجهة الشمالية ويوصل إلى الميضأة.

9 - أما الميضأة فهى مكان مستطيل الشكل به 7 دورات مياه ومكان الوضوء وسقف مغطى بسقيفة خشبية من عروق وألواح.

10 - المئذنة ترتكز من الخارج على عمودين من الجرانيت الوردى ويعلوها تاجات ذات زخارف نباتية ويعلو المئذنة 3 أذرع حديدية كانت تعلق بها الرايات لإعلان مواقيت الصلاة.





مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية



مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية



مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية



مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية



مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية