شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الشرقية تكرّم ضيوف مؤتمر الأوقاف الدولى لبناء الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت محافظة الشرقية ضيوف المؤتمر الدولي الثلاثين الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول … رؤية فقهية عصرية"، وذلك يومي الأحد والاثنين 15 ، 16 سبتمبر الجارى، بمشاركة دولية واسعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأهدت المحافظة الضيوف نسخة من ميدالية المحافظة ونسخة من كتاب الله (عز وجل)، وهم : الشيخ نفيع الله عشيروف (روسيا)، الشيخ جانبولات أوختو بابيف (روسيا)، د. محمد البشارى (فرنسا)، د. عبد الله الشيعانى، د. حسان موسى (السويد)، د. مرزوق أولاد عبد الله (هولندا)، د. محمد الشريف (أمريكا).
ومن جانبهم، أكد ضيوف المؤتمر خلال جولتهم بمحافظة الشرقية أن مصر بلد الأمن والأمان، وقالوا: لمسنا ذلك بأعيننا في قرى مصر ومدنها، كما لمسنا طيبة وكرم أبناء الشعب المصري في كل مكان.
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