شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مفتى أوكرانيا ومستشار رئيس الإمارات السابق لحضور مؤتمر الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مقر انعقاد المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ السيد علي بن عبد الرحمن الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون القضائية والدينية السابق ويرافقه وفد رفيع المستوى.

وأكد الهاشمى، على وجود مكانه علمية كبيرة للأوقاف، مضيفا أن مؤتمر الأوقاف هذا العام ذو قيمة كبيرة وله أهمية عظمى وجليلة ، وأن بناء الدول يقوم على مرتكزات أساسية منها: الإيمان ، والعدالة ، والقيم والأخلاق، وهذه المرتكزات إذا ما تم مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار فلن يكون للتطرف مكان.

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ومازالت وفود المؤتمر تتوالى من مختلف دول العالم إلى مقر انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، حيث وصل اليوم الشيخ أحمد تميم المفتي العام لدولة أوكرنيا، يرافقه السفير حسام الدين الحلواني مدير عام العلاقات الخارجية لدولة أوكرنيا.