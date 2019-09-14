شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل بنك ناصر الاجتماعى على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة الاجتماعية، سواء فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وصرف إعانات أو منح قروض. ”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصى "صاحب معاش" من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة. 1- سعر فائدة تنافسى. 2- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه. 3- الحد الأقصى لنسبة لتمويل 75% من صافى الدخل الشهرى. 4- مدة التمويل تبدأ من 24 شهرًا حتى 84 شهرًا. Advertisements 5- إلا يقل عمر المفترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 70 عاما فى نهاية القرض. 6- أقساط شهرية متساوية ثابتة للتخطيط السهل للميزانية الشهرية. 7- لا يشترط وجود ضامن. 8- المستندات المطلوبة بيان معاش بجهة الصرف. 9- صورة بطاقة رقم قومى سارية. 10- وصل مرافق حديث باسم العميل. 11- صورة من عقد الإيجار لمدة تغطى فترة التمويل.

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