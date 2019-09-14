اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة ترد على 3 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تفشى "الكوليرا".

الحكومة ترد على 3 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تفشى "الكوليرا"

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