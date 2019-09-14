أخبار مصر | عاجل.. العثور على جثة طالب الطب الغارق بدمياط محشور بين الصخور ومحاولات لاستخراجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة طالب الطب الغارق بدمياط محشور بين الصخور ومحاولات لاستخراجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دمياط الجديدة من العثور على جثمان طالب كلية الطب الغارق محشور بين الصخور غرب ميناء دمياط البحري فى منطقة غير ممهدة، وبالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط البحري - تم الدفع بلنش وغطاسين لمحاولة استخراج الجثمان إلا أنه تعذر إستخراجه.

وذلك على خلفية ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من أحد المواطنين بشأن غرق نجل شقيقه "طالب بكلية الطب" ومقيم بناحية منية النصر بمحافظة الدقهلية، حال قيامه بالإستحمام بمياه البحر بإحدى الشواطئ بدائرة القسم.

وبناءا عليه تم إتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنها (ربط الجثمان بحبل منعاً من إنجرافه - استخدام لودر لمحاولة رفع الصخور إلا أن مساحة الأرض لم تكفى لإمكانية التعامل مع الصخور").

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وقد تم إستقدام ونش تليسكوبى وكذا الإستعانة بعدد "3" معدات تكسير الصخور، وجارى المتابعة بمعاونة الأجهزة المعنية وصولاً لإستخراج الجثمان فى أسرع وقت.