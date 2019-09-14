تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة 20%، حيث تستعين وزارة التموين بمنتجات الصوب الزراعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطرحها بمنافذ المجمعات والشركات فى مختلف المحافظات، من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة: ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة: 1- طرح الطماطم بسعر بـ6.5 جنيه للكيلو والخيار بـ6.5 جنيه. 2- الفلفل الرومى 5.75 جنيه والجزر بـ7.5 جنيه. 3 - الباذنجان الرومى 3.75 جنيه والكوسة 7.75 جنيه. 4- الليمون 11 والبصل 4 جنيهات والبطاطس 6.75 جنيه. Advertisements 5-التين بـ15 جنيها للكيلو والتفاح من 22 إلى 25 جنيها المستورد. 6- البطيخ بـ7 جنيهات للكيلو والكانتلوب 7.5 للكيلو. 7- العنب الأحمر الفاخر بـ12 جنيها للكيلو. 8- البلح الرملى بـ12 جنيها للكيلو والجوافة 10 جنيهات. 9- الكمثرى بـ12.5 جنيه للكيلو والمانجو تبدأ من 12 وحتى 25 جنيها للكيلو.

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