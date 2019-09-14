شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فللزوجة الحق بإقامة دعوى طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، وعجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين، وأصرت الزوجة على الطلاق .

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الـ"الخليج 365" يرصد الحالات القانونية لحصول الزوج على تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليه

1 - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها.

2 - إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق.

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3- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

4 -إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة.

5-أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

6 - إن جهلت المحكمة السبب فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل.