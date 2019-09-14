شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفن» ينهي خصومه ثأرية بين عائلتي «زقزوق» و«أبو السول» بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مديرية أمن القليوبية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «زقزوق» و«أبوالسول» بقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، إثر مشاجرة أسفرت عن وفاة ربة منزل، حيث عقدت جلسة الصلح بحضور مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب ورئيس مباحث القبيوبية ومأمور مركز القناطر الخيرية، والعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، والمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وطرفى الخصومة وأعضاء مجلس النواب ورجال الإدارة وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالى القرية.

وتم إنهاء الخصومة بالشروط المتفق عليها، وقام المدعو «ج س أ» 50سنة مزارع بتقديم «الكفن» لشقيق المتوفاة وتقبله منه وتصافح الطرفان إعلانا بالتصالح فيما بينهما، وعقب ذلك انتهت الجلسة وانصرف الحاضرون في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا بمقتل المدعوه «ح.ع.س» وعمرها 32، ربة منزل، بقرية أبوالغيط دائرة المركز، إثر إصابتها بطلق نارى بالرأس وإصابة آخرين على أثر حدوث مشاجرة بين عائلة المجنى عليها «زقزوق» وعائلة «أبوالسول».

«الكفن» ينهي خصومه ثأرية بين عائلتي «زقزوق» و«أبو السول»

«الكفن» ينهي خصومه ثأرية بين عائلتي «زقزوق» و«أبو السول»