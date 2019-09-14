شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يقود حملة مفاجئة على الكورنيش الشرقي.. ويوجه بمراجعة تراخيص المقاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمراجعة تراخيص «المقاهي» الموجودة بالكورنيش الشرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ورفع مستوى النظافة، وصيانة دورات المياه، للحفاظ على الشكل الحضاري للكورنيش.

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جاء ذلك خلال حملة مفاجئة قادها المحافظ، مساء الجمعة، بالكورنيش الشرقي، لتفقد مستوى النظافة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وكشف الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، عن ضبط عدد من المقاهي العشوائية المخالفة في الجهة المقابلة من الكورنيش داخل الحشائش، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا رفع الإشغالات، والمرور على المقاهي للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التي يتم تقديمها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين المترددين على الكورنيش، لافتا إلى قيام مسؤلى حى شرق برفع مستوى النظافة بالكورنيش.

وأشار التونى إلى أن المحافظ وجه إدارة المرور بضبط السيارات المصطفة بالمخالفة، منوها أن الحملة تمت بمشاركة مسئولي الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة، وإدارة الحماية المدنية، وحي شرق مدينة سوهاج، والبيئة.

محافظ سوهاج يقود حملة مفاجئة على الكورنيش الشرقي

محافظ سوهاج يقود حملة مفاجئة على الكورنيش الشرقي