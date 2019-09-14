شكرا لقرائتكم خبر عن 44 شركة سياحية إنجليزية تؤكد زيادة عدد سائحيها للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ممثلو ٤٤ شركة سياحية إنجليزية زيادة عدد السائحين للمنتجعات السياحية للبحر الأحمر فى الموسم السياحى الشتوى المقبل.

وأشاد ممثلو شركات السياحة- خلال مشاركتهم فى ورشة العمل الخاصة بالتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية والتى تستضيفها مدينة الغردقة لمدة ٥ أيام- بالجهود المبذولة من شركات السياحة والمسؤولين بالمحافظة لزيادة الأعداد الوافدة من السياحة الإنجليزية باعتبارها من الأسواق السياحية المهمة، وتسهيل وتذليل كل العقبات التى تواجه السائح.

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وأكد ممثلو الشركات أنهم سيضعون أفضلية لتسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر، وأن هذا الاجتماع ستظهر نتائجه بداية من الموسم السياحى الشتوى من خلال رفع معدل الرحلات الجوية الأسبوعية إلى الغردقة ومرسى علم. وأكد المشاركون فى ورشة العمل أنهم يسعون لمضاعفة أعداد السائحين الإنجليز للمحافظة.

وقال الخبير السياحى سيد الجابرى إن ورشة العمل لشركات السياحة الإنجليزية تهدف إلى زيادة أعداد السائحين الإنجليز والترويج للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إجمالى رحلات الطيران الإنجليزية للبحر الأحمر ٩٦ رحلة منتظمة وشارتر شهريا، وأعلن عن زيادة عدد الرحلات الجوية للغردقة ومرسى علم بنحو ١٧% فى الموسم السياحى الشتوى المقبل.

ومن المقرر تنظيم برنامج سياحى للمشاركين فى ورشة العمل لزيارة نحو ٢٠ فندقًا وقرية سياحية بمدينة الغردقة للتعرف على إمكانياتها، بالإضافة إلى تنظيم رحلة بحرية ترفيهية ورحلة سفارى وجولة داخل الجونة والغردقة.