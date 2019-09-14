شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث مع رئيس تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سناء شملان رئيس العلاقات الدولية بالمبادرة الوطنية لتنمية قطاع الزراعة فى البحرين، خلال زيارتها لمصر لإجراء عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية والشركات للترويج إلى المعرض الدولى للحدائق المقرر أن يعقد فى البحرين خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2020 تحت رعاية ملك البحرين.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن وزارة الزراعة رحبت بضيفة مصر وأبدى استعداد الوزارة للتعاون فى كافة المجالات الزراعية

ومن ناحيتها أعربت سناء شملان عن سعادتها بالزيارة وحفاوة الاستقبال من المسئولين المصريين وطلبت الاستعانة بالخبرة المصرية فى مجال التنسيق والاستزراع السمكى .

كما أكدت أنه سوف يتم تخصيص جناح كامل فى معرض البحرين للشركات الزراعية المصرية العاملة فى قطاع الزراعة، وأن هذا المعرض يعقد سنويا تحت رعاية واهتمام من ملك البحرين وأن هناك فرص كبيرة للشركات المصرية فى التواجد والاستثمار فى قطاع الزراعة داخل البحرين.