التضامن تعلن عن مسابقة لأفضل عمل بحثى حول تعاطى وإدمان المواد المخدرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن مسابقة لأفضل عمل بحثي، يهدف إلى مناقشة المستجدات الحديثة فى تناول قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم فى إعداد مشروع للوقاية من تعاطى المواد المخدرة. وجاءت معايير مسابقة صندوق مكافحة وعلاج الادمان حول اختيار أفضل الأعمال البحثية لمكافحة تعاطى المخدرات كما يلى: أن يتضمن العمل الأبعاد المتعددة لقضية التدخين والمخدرات . يتضمن العمل الآثار المرتبطة على التعاطى والمخدرات . يتضمن التعاطى والإدمان فى ظل المتغيرات المجتمعية الحديثة . يتضمن العمل نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع . يتضمن ايضا مقترح مشروع للوقاية من المخدرات بين طلاب الجامعة . جوائز المسابقة تمنح الجوائز للأعمال الفائزة المركز الأول 5 الاف جنيه والمركز الثانى 4 الاف جنيه والثالث 3 الاف جنيه والرابع إلى الخامس لكل منهما 1500 جنيه ومن المركز السادس إلى العاشر لكل منهما 1000 جنيه تقديم عمل بحثى لا يقل عن 30 صفحة موثقة وعدد(1 ) CD عن البحث فى حال الفوز بإحدى المراكز . يلتزم الباحث باستخدام المعايير الخاصة بالبحث العلمى أثناء تناول القضية . أن يكون طالب جامعى بإحدى الجامعات المصرية . تقدم الأعمال خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان عن المسابقة 10/9/2019 . تقييم الأعمال المقدمة بمعرفة لجنة يتم تشكيلها من خبراء الصندوق والأساتذة . ترسل الأعمال PDF على البريد الإلكترونى للصندوق [email protected] ).

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