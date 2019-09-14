شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تسليم 70% من الكتب المدرسية لجميع المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة فى أول يوم دراسى بكافة المدارس بالمحافظة تقديراً وعرفاناً للتضحيات التى قدموها هؤلاء الابطال فى سبيل رفعة الوطن واستقراره .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من أجله فى نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر، مؤكدًا أن مدارس المحافظة استقبلت 10 آلاف مقعد مدرسى جديد إضافة إلى أنه جارى توريد 17 ألف مقعد مدرسى للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب .

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كما أعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بكافة مدارس المحافظة وجارى أعمال المراجعة النهائية لكافة الأعمال للتأكد من عدم وجود اى معوقات تواجه الطلاب فى العام الدراسى المقبل حيث تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر كافة عناصر الامن والسلامة بالمدارس حفاظا على الطلاب .

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليمياً داخل 3600 مدرسة يتم بها أعمال صيانة مشيراً أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية .

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الانضباط فى جميع الزيارات والتأكيد على حضور كل المدرسين كما ستتم الاستعانة بأفراد الخدمه العامه وزيادة التعاقدات من خلال الوزارة لتغطية كل التخصصات، لافتًا إلى أنه تم تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس وجارى توزيع باقى الكتب وسيتم تسليمها للطلبة بدون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.