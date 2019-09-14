شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التعليمية تطالب بعودة الاحتفال بعيد المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بعودة الاحتفال بعيد المعلم، موضحا أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد فى مناسبات كثيرة على أهمية دور المعلم فى تطوير العملية التعليمية، وحرصه على أن العلم هو كلمة السر لفتح أبواب الخير ومواجهة أى تحد ، وأن العلم والتعليم هو أساس بناء الإنسان المصرى الذى يعد أهم وأغلى مانملكه من ثروات .

وأضاف الزناتى، في بيان، أن النقابة تطالب بالاحتفال بعيد المعلم كتقليد سنوى تكرم النماذج الناجحة التى يذخر بها مجتمع المعلمين، وكل من قدم فكرة إبداعية أو أثر بصورة إيجابية على طلابه .

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وأوضح نقيب المعلمين أن المعلم يؤثر بشكل مباشر فى بناء شخصية تلاميذه وطلابه ، وبث الأخلاق والقيم الحميدة فى نفوسهم، مشيرا إلى أن المعلمين ، فى حاجة إلى تقدير معنوى.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التعليمية نشرت فى عددها الأخير من مجلة " الرائد" التابعة لها ، مطالب المعل ظمين بعودة الاحتفال بعيد المعلم لتصحيح الصورة الذهنية السلبية التى صنعتها الدراما والسينما على مدار عقود من تشويه صورة المعلم .