شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الأنبا باخوم يترأس القداس بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل القمص انطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، الانبا باخوم النائب البطريركية لشؤون الإبراشية البطريركية وذلك أثناء زيارته الأولى الرعوية للإسكندرية حيث تم الاحتفال بالقداس الإلهي ‏مع مجمع الكهنة بالإسكندرية وبمشاركة العديد من أبناء الرعايا المختلفة للأقباط الكاثوليك. كما وشارك أيضا بالقداس العديد من الرهبان و الراهبات.

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وتستمر الزيارة الرعوية حتى ‏الاثنين 16 من سبتمبر الجاري، كان بطريرك الكاثوليك قد عين الانبا باخوم معاونًا له لشئون الايبراشية البطريركية نهاية أغسطس الماضى