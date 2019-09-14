شكرا لقرائتكم خبر عن درع "الحصان العربى الذهبى" للدكتور حسن راتب لإسهامه فى اعداد موسوعة "حكيم العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشيخ هزاع بن زايد درع "الحصان العربي الذهبي" الي الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وذلك تقديراً له على قيامه حاليا باعداد اكبر موسوعة علمية مكتوبة ومصورة ومتلفزة تحمل اسم "الشيخ زايد حكيم العرب" .

صرح الدكتور حسن راتب أن هذه الموسوعة يجرى الاعداد لها الان من خلال مؤسسة ابداع وذلك بالاشتراك مع جامعة سيناء وقناه المحور .

وأشار إلى أن الموسوعة تتناول إسهامات الشيخ زايد في الامارات فحسب ولكن في البلدان العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما تتناول أيضاً العديد من المواقف النادرة التى تبرز حكمته الفذه وكيف استخدمها حكيم العرب بفطنته وشجاعته فى حل الكثير من القضايا الشائكة فى المنطقة العربية الى جانب شهادات متنوعة لمن عاصروه ومزودة بآراء لفيف ممن تعاملوا معه عن قرب وذلك كنوع من الوفاء لزعيم وقائد عربي كان ومايزال وسيظل يحظى بحب وتقدير كافة الشعوب العربية.

وفى ختام الزيارة قام الدكتور حسن راتب باهداء الشيخ هزاع قلادة "جامعة سيناء" فى لفته تقدير وامتنان بهذا التكريم الذى حظى به فى بلده الثانى (الامارات)

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