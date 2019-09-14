شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن قيمة اشتراكات الطلاب ثابتة بدون أى زيادات ويبلغ حجم التخفيضات الممنوحة عليها 98%، حيث يتم استخراج نوعان من الاشتراكات وفق مكان إقامة الطلاب وموقع المدرسة أو الكلية أو المعهد التى يدرس بها.

وأضافت شركة المترو أنه يتم استخراج الاشتراك الخاص باستقلال 25 محطة فأقل بسعر 33 جنيها، واستخراج الاشتراك الخاص باستقلال أكثر من 25 محطة حتى 37 محطة بسعر 41 جنيها، حيث تستخرج اشتراكات الطلاب لمدة 3 شهور فقط ويشترط اعتماد استماراتها مسبقا مع المدرس أو الكلية أو المعهد التابع له الطلب.