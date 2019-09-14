شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خلية عمل بمركز المنارة قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الوطنى الثامن للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول مركز المنارة للمؤتمرات الى خلية عمل من جانب الشباب القائمين على تنظيم النسخة الثامنة للمؤتمر التى ستعقد غدا السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر المؤتمر الوطني للشباب أخر لقطات الاستعدادات للمؤتمر في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وظهر جليا درجة الجاهزية والإستعداد من حيث الإنتهاء من كساء القاعة بهوية المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مداخل مركز المنارة والأروقة والتي انتشر فيها شعار المؤتمر الوطني للشباب .

ولا يزال سير العمل الذي يبذله الشباب على قدم وساق لوضع كافة اللمسات النهائية ،ليخرج المؤتمر بصورته الإحترافية المعتادة.

ويتجمع السبت المقبل أكثر من 1600 شاب من مختلف المحافظات يمثلون شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال، تحت مظلة المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة، ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر ليوم واحد مقسم على ثلاث جلسات، تبدأ بجلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، ثم وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ثم جلسة "اسأل الرئيس"، وستتناول جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر‪.

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.



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