شكرا لقرائتكم خبر عن أديب: "أطلب من الرئيس يتكلم مع الناس ليس رداً على المقاول لكن عشان يطمنهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، تعليقاً على فيديوهات المقاول محمد على، :"الأعمال الكاملة لمحمد على على الجزيرة، مش عيب تنجّموا واح دحرامى، هل قطر بتحب الشعب المصرى؟، مش دى قطر اللى أول ما قامت الثورة طلبت الوديعة.. ومصر دفعتها على الجزمة".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"أنا لا يهمنى محمد على ولا وائل غنيم، عاوز أعرف البلد دى ماشية ازاى، أرقام التضخم أقل الشهر ده، وأعلى معدل نمو، وأعلى عدد سياح من 2011، وعاوز تقولى وسط دا كله الفلوس بتطلع، البلاد اللى بتبقى فاسدة الفساد اللى بتقولوا عليه ما بيلاقوش ياكلوا".

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وتابع:"دا طلب، إن الريس بكرة يتكلم مع الناس، ويقولهم الوضع كذا، ليس ردا على محمد على، ومش عيب، الشعب من حقه يطمن، لأنه بكرة فيه جلسة عن الشائعات فى السوشيال ميديا، والشائعات الناس بتحاربها بالمعلومات، وأملى إن هذه الأمور يترد عليه".

وتابع:"هذا الرجل – محمد على - أصبح مملا واللى بيقوله بيعيده، ومستنى الحاجة الكبيرة، وبعيداً عن الشتيمة، وبعيداً عن الهرى ده، طيب ومصر، والناس اللى عندها مستقبل، ومشاكلنا فى المية مع إثيوبيا، وغيرها، وانت كمواطن مش شايف، عاوزينها تتطربق يعنى، البلد دى مش ضعيفة، دى قوية وماشية فى طريق جيد، نحن لا نرد على محمد على ولا وائل غنيم".