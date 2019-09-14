شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: تغطية تأمينية مجانا للمواليد الجدد بالمنظومة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن تسجيل المواليد الجدد بالمنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد مستمر، وبموجبه يحصل الطفل على الرعاية الطبية المتكاملة من الميلاد وحتى الوفاة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الأطفال لهم حق العلاج والانضمام للمنظومة مع فتح ملف طبى خاص بهم ليتمتعوا بالرعاية الصحية مؤكدة أن الخدمات التى يحتاجها الطفل متوفرة فى الوحدات وكذلك الخدمات التى تحتاجها الحوامل.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن الصحة الإنجابية مغطاة فى منظومة التأمين الصحى الجديد، ويحصل عليها جميع الأمهات والسيدات بالمجان من الوحدات الصحية.