شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: العدد الكبير للأحزاب يُعطى إيحاءً بأنها شكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن العدد الكبير للأحزاب يُعطى إيحاءً بوجود أحزاب شكلية، ومن الممكن إعادة النظر فى بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية لتقوية الحياة الحزبية، وسيكون لدينا مجلسان وانتخابات محلية مرتقبة وكل هذا سيشجع الأحزاب على المشاركة الفعالة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال حواره مع صحيفة الأهرام، أما عن شكل الحياة الحزبية فلا أحد يستطيع التنبأ، لكن الحياة الحزبية المثالية هى التى يجد بها حزبان أو ثلاثة أقوياء، لكل منها خط فكرى واضح ومختلف عن الأخر.

وتابع على عبد العال، أما سياسة الحزب الواحد فهى سياسة لفظها العالم ورفضتها معظم دول العلم وتؤدى إلى ديكتاتورية الأغلبية، وهو ما يعرف باسم "طغيان ألأغلبية"، وأعتقد أننا رأينا ذلك بأنفسنا فى مصر فى مراحل سابقة، لا يجب أن يعيد التاريخ نفسه وما أتمناه لبلدى وجود دور نشط وفاعل للأحزاب.

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